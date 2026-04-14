Oggi l'ex centrocampista neroazzurro compie 59 anni ma questo sabato sarà ancora festa grande: sposerà la sua compagna di vita

Mattia Celio Redattore 14 aprile - 16:08

Più di 500 presenze in carriera tra club e Nazionale, 50 reti realizzate e 5 trofei alzati, di cui ben 4 con la maglia dell'Inter. La carriera tra i campi di calcio ha riservato a Nicola Berti grandi soddisfazioni ma adesso l'ex centrocampista sta per togliersi una soddisfazione ancora più grande. O meglio, una doppia soddisfazione. Oggi il nativo di Salsomaggiore Terme festeggia i suoi 59 anni ma soprattutto questo fine settimana sposerà la sua compagna di vita, Hayet.

Inter, doppia festa per l'ex Nicola Berti: compleanno e matrimonio nello stesso giorno: "Sono felicissimo" — Questa per Nicola Berti sarà una settimana indimenticabile. Oggi l'ex centrocampista dell'Inter compie 59 anni ma la vera festa arriverà questo fine settimana quando, a Marzamemi (nel Siracusano), sposerà la sua compagna Hayet, madre dei suoi due figlio Leonardo (2006) e Lorenzo (2008). Proprio il nativo si Salsomaggiore Terme ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al felice momento che sta per arrivare.

"Sto con Hayet (il suo nome significa 'vita') da tanti anni, è la madre dei miei figli Leonardo di 20 anni e Lorenzo di 17. Sono felicissimo - ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport - L'ho cosciuta a Saint Barth, era la direttrice del ristorante più bello dell’isola. È francese, di origine algerina. Sapeva che ero un ex calciatore, ma in quel periodo pesavo più di un quintale e fumavo il sigaro. Avevo pensato di andare a vivere lì. Ci sono rimasto 5 anni e ho tenuto la casa".

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La tanto attesa cerimonia, come accennato, si svolgerà in Sicilia. Di preciso "in spiaggia a San Lorenzo, vicino Marzamemi". Un luogo piacevole per festeggiare un momento importante come un matrimonio ma allo stesso molto affollato. Un particolare che non spaventa affatto l'ex neroazzurro. Al contrario: "Venga chi vuole. Tanto gli invitati sono solo 30. Vogliamo solo gli amici".

Tra i pochi invitati c'è il suo amico di una vita e collega Aldo Serena ma al momento pare che l'ex bomber non potrà prendere parte all'evento: "Mi ha detto che non può venire, ci sono rimasto male. Però magari mi sta facendo uno scherzo e si presenta...". Quando gli è stato chiesto se tra gli invitati ci fosse anche l'ex compagno Lothar Matthaus, Berti ha risposto: "Non sa neanche dove sia la Sicilia (ride, ndr)".

Così, come si dice nel mondo del calcio. Nicola Berti è pronto a fare Double. Un traguardo che potrebbe raggiungere anche l'Inter, nella quale il neo 59 enne ha militato 10 anni: "Quale regalo migliore? Lo scudetto dopo l'ultimo weekend è ormai ipotecato. Credo anche alla Coppa, ma occhio al Como. Dopo la sconfitta di domenica le proveranno tutte".