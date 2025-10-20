La famiglia Pearce piange il figlio Harley, ventunenne appassionato di agricoltura, deceduto dopo la foratura di uno pneumatico del suo trattore agricolo

Pietro Rusconi 20 ottobre - 19:01

La terribile notizia della morte improvvisa di Harley Pearce ha scosso tutto il mondo anglosassone, sportivo e non. Il figlio ventunenne dell'ex difensore del Forest Stuart Pearce , proprietario della Harley Pearce Agricultural Service, è stato coinvolto in un incidente stradale nella campagna inglese del Wiltshire.

La dinamica dell'incidente stradale — Secondo le ultime indagini e testimonianze, il ragazzo sarebbe stato alla guida di un trattore agricolo e la causa dello sbandamento potrebbe essere stata ricondotta allo scoppio di un pneumatico. L'incidente sarebbe avvenuto nella località di Witcombe verso le 14:30, sulla strada A417 Old Birdlip Hill, localizzata nelle campagne del Wiltshire a circa 80 km dalla casa di famiglia.

Il ricordo commosso della famiglia — Harley era il più giovane dei due figli che Stuart Pearce aveva avuto dall’ex moglie Liz. La coppia, sposata per vent’anni e separata nel 2013, ha avuto anche una figlia maggiore, Chelsea, amazzone di livello internazionale che ha rappresentato la Gran Bretagna in tre campionati europei.

La famiglia Pearce è al momento supportata da un team psicologico specializzato e nel frattempo ha diffuso una nota ufficiale per ricordare il componente scomparso: "Siamo devastati per la perdita del nostro amato figlio e fratello Harley. Era un ragazzo d’oro, con un sorriso contagioso, capace di lasciare un segno indelebile in chiunque lo conoscesse. La sua forza silenziosa, la gentilezza e la passione per il lavoro agricolo lo hanno reso un giovane uomo di cui andremo sempre fieri. Sarà per sempre la nostra stella splendente".

Anche la fidanzata Holly Watts ha scritto un breve ricordo in memoria di Harley: Al mio tesoro, l'uomo che amerò per sempre! Sono così orgoglioso di te e di ciò che siamo diventati". Sai che hai il mio cuore, e io so di avere il tuo. Ci amerò per sempre. Per sempre tra le tue braccia, per sempre nel nostro cuore. Ti amo! Con amore, la tua Holly xxx."