Al-Nassr, Ronaldo segna e festeggia: ma l’esultanza è diversa dal solito

Contro l'Al-Fateh Cristiano Ronaldo è tornato in campo, e lo ha fatto a modo suo: segnando e regalando una vittoria alla sua squadra. L'esultanza, però, non è la stessa a cui ci ha abituato. È infatti seguita da un tuffo all'indietro.