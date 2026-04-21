La versione "Disco" di Erling Haaland fa impazzire i tifosi: foto, video e risate sugli spalti

In Inghilterra da anni si respira una vera e propria Haaland mania! Nel weekend un tifoso ha deciso di recarsi allo stadio nella versione "disco" del granitico attaccante norvegese. Il risultato è spettacolare: un costume bellissimo che non passa inosservato, con tanti tifosi che hanno scattato foto e registrato video.