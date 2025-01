Anstey Nomads, il presidente controlla le condizioni del campo…in canoa!

L'ondata di maltempo che ha colpito il Regno Unito ha portato al rinvio di diverse partite. Tra queste, anche quella dell'Anstey Nomads contro lo Shepshed Dynamo. L'ultimo ad arrendersi è stato il presidente della squadra locale con un giro in...

Il 7 gennaio scorso è stata rinviata per maltempo Anstey Nomads-Shepshed Dynamo, match valevole per il nono turno della Northern Premier League, Division One Midlands. Il presidente dei Nomads ha però deciso di fare un giro di controllo per sondare le condizioni del terreno di gioco. Le immagini sono eloquenti, con il numero uno della squadra locale che si è fatto un bel giro in canoa all'interno del campo. (Fonte Video Account X Anstey Nomads)