Antonio Conte cuore d'oro. L'allenatore del Napoli aiuta delle ragazze al centro della città partenopea in difficoltà con l'auto durante una manovra. Il tecnico se la ride e, per non essere colpito, si sposta facendo dell'ironia sui suoi impegni...

L'allenatore del Napoli Antonio Conte vive spesso la città, sempre disponibile per una foto e un autografo ma anche per una richiesta d'aiuto. E' quella che è arrivata da alcune ragazze in seria difficoltà con una manovra con l'auto all'esterno di un garage. Ecco che si è prestato per controllare che tutto andasse per il meglio, con un unico avvertimento: "Non investitemi che devo ancora allenare!" Il siparietto è diventato subito virale tra i sorrisi e gli applausi dei tifosi azzurri. Video credits: elisa.calvarano, TikTok