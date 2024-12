Un'esultanza esagerata che non è stata per niente gradita dai tifosi avversari. Nella finale di ritorno di Copa Mendoza tra Palmira e Huracán Las Heras si è scatenata una vera e propria rissa in campo dopo il gol ospite dello 0-2 definitivo

Incredibile quanto accaduto nella gara che ha deciso la Copa Mendoza. L'Huracan Las Heras ha trionfato battendo 2-0 il Palmira. Ma proprio il secondo gol ha avuto degli strascichi non indifferenti. L'attaccante, autore del gol, si è lasciato andare a dei festeggiamenti al limite, scatenando l'ira dei tifosi di casa. Dagli spalti è piovuto di tutto. E poi in campo...il far west. (Fonte Video Account X Mono Huracanense)