Argentina, il portiere Sabellotti segna tirando dalla sua porta: e poi esulta come CR7…

Il portiere Guillermo Sabellotti ha segnato da costa a costa nella Lega Regionale Riotercerense per l'Agrario de Corralito (ex squadra del Cholo Guiñazú, 24 anni di carriera e 16 presenze nella Nazionale argentina) contro il Vecinos Unidos.

Corralito, nei pressi di Cordoba, in Argentina. E alla fine Sabellotti esulta come CR7...Risultato finale: l'Agrario Unidos ha sconfitto il Vecinos 2-1, in trasferta