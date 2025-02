Aston Villa, la coreografia dedicata a Ozzy Osbourne diventa una maglietta

La spettacolare coreografia dei tifosi dell'Aston Villa dedicata a Ozzy Osbourne, grande tifoso dei Villans, ed esibita nell'ultima partita di Champions League contro il Celtic, ha avuto un enorme successo. Tanto da diventare una maglietta...

Un regalo unico per i fans dell'Aston Villa e del cantautore britannico ex frontman dei Black Sabbath. La coreografia dei tifosi in occasione dell'ultima partita di Champions League ha impreziosito una serata speciale. E ora Ozzy Osbourne è diventato il protagonista anche delle nuova maglia ufficiale dell'Aston Villa (Fonte Video Account X Football on TNT Sports)