Atletico Madrid, che notte per Ruggeri: ferita al volto e prestazione super

Una notte davvero incredibile per Matteo Ruggeri e l'Atletico Madrid che eliminano il Barcellona dalla Champions accedendo alle semifinali. Prestazione da urlo per il giocatore che, nonostante una brutta ferita al volto nella ripresa che non ha...

A sognarla, non l'avrebbe mai immaginata così. Certo, con lo stesso risultato ma forse con qualche punto di sutura in meno. Matteo Ruggeri è tra gli indiscussi protagonisti di Atletico Madrid-Barcellona, con i colchoneros che seppur ko conquistano le semifinali di Champions League eliminando i rivali di sempre. Una prestazione incredibile per il giocatore italiano che, nella ripresa, subisce un brutto fallo da Gavi subendo una ferita profonda al volto. Non si ferma però e resta in campo, per un finale di match di grande qualità e carattere. Applausi meritati e una notte davvero da sogno. Video credits: Tnt Sports, TikTok