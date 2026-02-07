Atletico Madrid, Griezmann segna ed esulta come Luffy di One Piece

Il fuoriclasse dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann è stato tra i grandi protagonisti della notte di Copa del Rey contro il Betis, con i colchoneros che hanno calato la cinquina. La sua esultanza non è passata inosservata, ispirata al Gear...

Non solo campi di calcio, allenamenti e sfide internazionali. Oltre lo sport, il fuoriclasse dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann ha un'altra grande passione: si tratta di One Piece, manga giapponese che ha conquistato da più di 25 anni tutto il mondo. Ne parla spesso, regalando esultanze a tema. Questo è il caso della splendida rete siglata in Copa del Rey contro il Betis al 62', rappresentando il Gear Second del protagonista, Luffy, candidato a diventare il re dei pirati. Dopo il match ha svelato di avere una vera e propria ossessione per l'anime, conquistando anche un commento di approvazione sui social anche da parte di Taz Skylar, che interpreta Sanji nel live action di Netflix. Mica male! Video credits: Atletico Madrid, Instagram.