Tifosi in visibilio per l'incredibile prestazione di Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid, decisivo nel passaggio del turno in Champions League con il successo per 4-1 ai playoff. L'estremo difensore è andato sotto i riflettori per un'incredibile parata d'istinto da distanza ravvicinata ma anche per lo splendido assist per la prima rete di Sorloth al 23', spianando la strada verso il successo e la festa dei colchoneros. Un vero leader dentro e fuori dal campo, ricevendo i complimenti dei supporter, dei compagni e degli addetti ai lavori. Video credits: tfscr8, TikTok.