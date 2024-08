Damian Perez, difensore dell'Independiente, ha commesso un fallo da ultimo uomo e ha ricevuto il cartellino rosso da parte dell'arbitro Nicolás Ramírez al 28' del primo tempo.

La squadra rossa di Avellaneda ha giocato in 10 il derby finito 0-0 sul campo del Racing quasi per tutta la partita. Poi al 90esimo è stato espulso anche Federico Vera. Al triplice fischio, l'Independiente era in 9...