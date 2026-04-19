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Bayern Monaco campione di Germania! Parte la festa all’Allianz Arena
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Il Bayern Monaco conquista il trentacinquesimo titolo della sua storia: parte la festa all'Allianz Arena
Al Bayern Monaco bastava solo un pareggio contro lo Stoccarda per laurearsi campione di Germania, ma la squadra di Komapany non conosce mezze misure e rifila quattro gol ai suoi avversari. Al termine dei novanta minuti, è partita la festa la festa all'Allianz Arena per il trentacinquesimo titolo della storia del Bayern Monaco. Adesso, testa alla Champions League.