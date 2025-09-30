Borussia Dortmund, Adeyemi e Beier diventano i nuovi fotografi del club!

Perchè limitarsi solo a grandi giocate in campo, senza poter dare sfogo alla propria vena creativa anche nella vita di tutti i giorni e durante gli allenamenti? Il Borussia Dortmund ha dato ad Adeyemi e Beier la possibilità di diventare...

Il Borussia Dortmund premia i suoi due giocatori Adeyemi e Beier facendoli diventare fotografi ufficiali del club per una giornata. Durante la sessione di allenamento, i due talenti si sono divertiti a fare degli scatti ai propri compagni, con dei risultati davvero molto soddisfacenti e immortalando dei particolari di ogni momento condiviso. Video credits Borussia Dortmund, Instagram.