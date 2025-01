Momento di assoluta magia in puro stile brasiliano. In occasione del match valevole per il secondo turno della Taça Guanabara, il Volta Redonda ha battuto il Fluminense con un'azione spettacolare: assist e gol entrambi in rovesciata!

Il match per il Tricolor carioca si è fatto in salita nel corso del secondo tempo con il doppio giallo al difensore Manoel. I tentativi del Volta Redonda hanno portato all'estrema gioia nel finale di gara. Al 91', in pieno recupero, i padroni di casa si sono inventati il gol dell'anno (chissà, magari da premio Puskas?): Bruno Santos ha messo in area un cross in rovesciata, Mirandinha non ci ha pensato due volte e, sempre in rovesciata, ha spedito il pallone in fondo al sacco. Che giocata sublime! (Fonte Video Account X KADRAJ360)