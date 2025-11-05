derbyderbyderby curiosita Brasile, il principe William gioca a calcio al Maracana con i bambini di Rio
Brasile, il principe William gioca a calcio al Maracana con i bambini di Rio
00:29
In Brasile per partecipare ad alcuni eventi tra missioni sociali e ambientali, il Principe William si è concesso anche una breve apparizione al Maracana
In visita in Brasile per la cerimonia dell'Earthshot Prize, il Principe William è sceso in campo nel leggendario tempio del Maracanã per giocare a calcio con i bambini di Rio. Ad accoglierlo sul prato c'era anche Cafù, che, come mostrato dal video, non ha affatto perso lo smalto di un tempo (Credits - @princeandprincessofwales)