Bruno Fernandes, professione: padre-assistman! Il cross al bacio per il figlio
Bruno Fernandes, professione: padre-assistman! Il cross al bacio per il figlio
Un passaggio perfetto per il piccolo Gonçalo: il fantasista dello United non smette mai di stupire
Dai campi di calcio alla comodità di casa. Ma per chi è abituato a dipingere calcio, ogni occasione è buona a mettere a segno un assist. Così il capitano del Manchester United, sceglie di regalare un cross al bacio fuori dal prato di Old Trafford e per il proprio figlio di cinque anni, Gonçalo. Bruno Fernandes ha deciso di indossare le vesti da padre insieme a quelli di assist-man per il colpo di testa del piccolo - e chissà che non possa ereditare quel piede magico del fantasista portoghese.