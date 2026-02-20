Un passaggio perfetto per il piccolo Gonçalo: il fantasista dello United non smette mai di stupire

Dai campi di calcio alla comodità di casa. Ma per chi è abituato a dipingere calcio, ogni occasione è buona a mettere a segno un assist. Così il capitano del Manchester United, sceglie di regalare un cross al bacio fuori dal prato di Old Trafford e per il proprio figlio di cinque anni, Gonçalo. Bruno Fernandes ha deciso di indossare le vesti da padre insieme a quelli di assist-man per il colpo di testa del piccolo - e chissà che non possa ereditare quel piede magico del fantasista portoghese.