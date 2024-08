Clasico Cruceno, i tifosi Oriente Petrolero rubano le bandiere: ma il derby lo vincono gli altri…

Il Clasico Cruceño è il derby tra Oriente Petrolero e Blooming , entrambe della città di Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Oggi è uno dei classici più accesi del calcio boliviano. Ha una storia di violenza sia tra gli hooligan che tra i...

Con l'Oriente Petrolero in casa e in dieci nell'ultima mezz'ora, il Blooming ha vinto 1-0 superando i rivali in classifica e volando al 4' posto. Magra consolazione per i tifosi di casa: prima della parita avevano rubato le bandiere alla curva del Blooming.