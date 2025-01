Mons Bassouamina ha deciso di farlo brutto. Il 26enne attaccante congolese ha realizzato il suo primo gol in stagione con il Clermont aprendo le marcature nell'1-1 con lo Stade Lavallois. Un gesto acrobatico straordinario per un gol da Premio Puskas

Come inizio non c'è male. L'avranno pensata così i tifosi del Clermont alla vista del primo gol di Bassouamina in stagione in Ligue 2. L'attaccante, arrivato l'estate scorsa dal Pau FC, si è reso protagonista di un gol in acrobazia da vedere e rivedere contro lo Stade Lavallois nell'ultimo turno di campionato. Forse ha impiegato più del dovuto a trovare la via del gol con il Clermont. Ma se il risultato è questo...(Fonte Video Account X Ligue 2 BKT)