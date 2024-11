Costa Rica, opossum fa invasione di campo in Guanacasteca-Puntarenas

Di invasioni di campo se ne sono viste a bizzeffe, ma questa forse mancava alla collezione. Siamo in Costa Rica, minuto 85 di AD Guanacasteca-Puntarenas FC, gara valevole per il diciannovesimo turno di Primera Division (Apertura)

A cinque minuti dal 90' e con il punteggio fermo sull'1-1 (la partita finirà 2-1 in favore dei padroni di casa), all'improvviso un opossum fa invasione di campo. L'animale scorazza in totale tranquillità all'interno del rettangolo verde di gioco. Ma la partita deve continuare per essere portata al termine. E così un giocatore del Guanacasteca ha praticamente "scortato" l'opossum fuori dal campo (Fonte Account X Men in Blazers)