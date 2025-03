Divertente siparietto tra Cristiano Ronaldo ed un tifoso sugli spalti del 'King Saud University Stadium' con la maglia numero sette del Portogallo. Il ragazzo in questione è un sosia di CR7, ma il portoghese sembra non apprezzare la somiglianza...

In occasione del match tra Al-Nassr e Al-Shabab, valevole per la ventiquattresima giornata della Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo ha scoperto di avere un suo sosia sugli spalti con la maglia numero 7 del Portogallo. Il cinque volte Pallone d'Oro, in modo ironico e scherzoso, si è rivolto così al tifoso: "Fratello, non mi somigli! Non mi somigli! Sei molto brutto!". E giù con le risate...(Fonte Video Account X Gio CR7)