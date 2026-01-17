Dalle temperature roventi del deserto alle distese ghiacciate della Groenlandia: Zlatan Ibrahimovic non è mai banale e lo dimostra anche sui social. L’ex fuoriclasse svedese si è concesso un’insolita pausa di relax con un’escursione in...

Zlatan Ibrahimovic ha velocemente abbandonato il caldo e l'avventura del deserto scegliendo le ampie distese di ghiaccio del nord Europa. Tra risate, neve e un po' di coccole agli husky, il campione svedese ha condiviso video e foto sui suoi canali social, palesando ancora una volta il suo spirito avventuroso. Le immagini dell’escursione hanno rapidamente fatto il giro del web, insieme alla sua didascalia: "Riunione del branco", con i tifosi che hanno commentato la sua verve anche in condizioni climatiche estreme, nelle quali è come sempre molto a proprio agio. Video credits: Zlatan Ibrahimovic, Instagram.