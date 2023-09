Derby di Praga, tutto nel recupero: il VAR cancella il 2-0 Slavia, rigore Sparta ed è 1-1…

Lo Slavia Praga, avversario della Roma in Europa League, ha pareggiato 1-1 lo Sparta Praga nel derby nella 9' giornata del campionato ceco: pareggio Sparta su rigore all’11esimo minuto di recupero.

La beffa per lo Slavia è che pochi minuti prima del rigore avversario, per un mani era stato annullato proprio ai biancorossi il gol del 2-0. Con questo risultato, gli uomini di Jindrich Trpisovsky rimangono in testa al campionato insieme ai cugini a quota 23 punti.