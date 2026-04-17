Una notte che il Braga farà fatica a dimenticare, che è valsa la qualificazione in semifinale di Europa League. Dopo l'1-1 nella gara di andata contro il Real Betis, al ritorno il club dilaga in rimonta, dopo un incredibile doppio svantaggio...

Nella storia sì ma non con poca fatica. Il Braga si gode una notte incredibile in Europa League, rimontando il doppio svantaggio nel return match contro il Real Betis e dilagando per 4-2. Una gara incredibile, ricca di capovolgimenti di fronte e decisioni al Var, dal finale inaspettato. Al triplice fischio finale parte la festa degli ospiti con i tifosi accorsi in Spagna, pronti e carichi per la semifinale di andata del prossimo 30 aprile tra le mura amiche contro il Friburgo. Video credits: Sporting Club de Braga, Instagram