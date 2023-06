Ex United ed ex Venezia, la carrambata di Nani: da esibizione a partita indimenticabile…

Quella che inizialmente era solo una partita tra amici è diventata un momento memorabile per chiunque abbia preso parte al duello tra Juventude Castanheira e Moitense. Tutto perché la squadra di Moita si è presentata in campo con un rinforzo di lusso chiamato... Nani.

Il momento è stato previsto per la serie "Class is Permanent", sul canale Shoot for Love, e tutto è stato registrato: dalle immagini alle continue indicazioni di Nani che non ha perso, e non perderà mai, la voglia di vincere.