derbyderbyderby calcio estero Follia Lucas Hernandez, fa installare la statua di un gorilla di 4 metri fuori casa sua

La statua

Follia Lucas Hernandez, fa installare la statua di un gorilla di 4 metri fuori casa sua

desc img
00:39
Luca Paesano
26 febbraio

Lucas Hernandez si è regalato una mega statua celebrativa per la vittoria dei Mondiali con la Francia nel 2018

Un gorilla gigante con la maglia della Francia che solleva al cielo la coppa del Mondo. No, non è una strana richiesta avanzata all'intelligenza artificiale, ma è soltanto l'ultimo regalo che si è concesso Lucas Hernandez. Il calciatore ha commissionato la costruzione di una statua di circa 4 metri di altezza, che è stata installata nei giorni scorsi all'esterno della sua casa (Credits Instagram @lucashernandez)