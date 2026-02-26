Lucas Hernandez si è regalato una mega statua celebrativa per la vittoria dei Mondiali con la Francia nel 2018

Un gorilla gigante con la maglia della Francia che solleva al cielo la coppa del Mondo. No, non è una strana richiesta avanzata all'intelligenza artificiale, ma è soltanto l'ultimo regalo che si è concesso Lucas Hernandez. Il calciatore ha commissionato la costruzione di una statua di circa 4 metri di altezza, che è stata installata nei giorni scorsi all'esterno della sua casa (Credits Instagram @lucashernandez)