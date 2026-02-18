Una serata davvero speciale per il Galatasaray che vince 5-2 contro la Juventus nel playoff di andata di Champions League. Tra i grandi protagonisti Victor Osimhen che nel post gara festeggia con troppa foga negli spogliatoi, rompendo per...

Una partita perfetta quella del Galatasaray, che sigla la cinquina tra le mura amiche ai danno della Juventus. Doppietta per l'ex Napoli Noa Lang e super prestazione anche per Victor Osimhen, con i festeggiamenti della squadra turca prima in campo al triplice fischio e poi negli spogliatoi. E' proprio l'attaccante nigeriano che si è reso protagonista di un momento molto curioso, esultando con troppa veemenza nel tunnel e rompendo una parte del soffitto, che stava per colpire un compagno di squadra. Subito una risata e le scuse social per l'accaduto. Video credits: Galatasaray, Instagram.