Georgia, prima si toglie la maglia e poi mette la palla in rete: ammonito!

Tornike Akhvlediani, del Samtredia, squadra del campionato georgiano, è rimasto solo davanti alla linea di porta e, prima di depositare la palla in rete, si è tolto la maglia per festeggiare. Sì, proprio così, non vedeva l'ora doveva festeggiare...

Ovviamente non ha fallito e ha regalato alla sua squadra il definitivo 3-1 contro il Dila Gori. Cosa ha fatto l'arbitro? Ha convalidato il gol perché non è illegale togliersi la maglia in quel momento, ma ha ammonito l'attaccante.