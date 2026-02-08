Le immagini che arrivano dal MKM Stadium sono diventate virali subito: gli spalti acclamano il simpatico e inaspettato protagonista della partita

E chi dice che il calcio non possa far appassionare anche gli animali? Lo testimoniano le scene che si sono viste durante la partita di Championship (seconda divisione inglese) tra Hull City e Bristol City, dove a prendersi le attenzioni del pubblico e delle telecamere è stato uno scoiattolo che correva in campo. Il simpatico protagonista si fa anche un giro nella porta, con i tifosi che esultano quando varca la linea. Talmente iconico, che il Bristol (uscito vittorioso per 3 a 2 sull'Hull City) ha annunciato che lo scoiattolo è stato nominato "Pick of the match".