I Simpson a casa Saint-Gilloise, Lapoussin punito alla lavagna come Bart

L'Union Saint-Gilloise si è davvero superato con l'ultima genialata diffusa tramite i propri canali social. Il protagonista è il centrocampista originario del Madagascar, Loïc Lapoussin, messo in castigo alla lavagna come Bart Simpson

Facciamo un passo indietro. Nell'ultimo match contro il Cercle Brugge (17esima giornata del campionato belga), Lapoussin aveva sminuito la tifoseria avversaria con commenti poco gratificanti e rispettosi. L'USG, allora, ha pensato bene di punire il proprio giocatore in stile Bart Simpson. Come? In castigo davanti alla lavagna scrivendo una infinità di volte il nome della squadra avversaria. Geniale! (Fonte Video Account X Royale Union Saint-Gilloise)