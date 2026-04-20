Il Boca Juniors vince il Superclasico: che festa negli spogliatoi del Monumental!

È la rete di Leandro Paredes dagli 11 metri a decidere la sfida eterna tra River e Boca. Negli spogliatoi si scatena la festa degli Xeneizes

In un Monumental strapieno per il Superclasico, è il Boca Juniors ad aggiudicarsi la sfida contro gli acerrimi rivali del River Plate. Il match, come sempre spettacolare, è stato deciso da un gol dell'ex Roma e Juventus Leandro Paredes, che si è preso l'incarico di calciare il rigore al 45' e non ha fallito. Le immagini della festa sfrenata negli spogliatoi (Credits @bocajuniors)