Il testa coda di Premier League regala un'incredibile sorpresa. Il fanalino di coda Wolverhampton vince 2-0 in casa contro l'Aston Villa terzo in classifica con le reti di Joao Gomes al 61' e Rodrigo Gomes in extratime. Parte la festa al triplice fischio finale, prima in campo poi negli spogliatoi, dove i calciatori ballano e cantano al ritmo di Bad Bunny, coinvolgendo squadra, staff e anche l'allenatore. Un momento di grande felicità con i tifosi che credono nella rimonta salvezza e in un magic moment propiziato dalla splendida prestazione di ieri. Video credits: Wolverhampton, Instagram.