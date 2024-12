Scene inusuali provenienti direttamente dal Camerun. I tifosi del Bamboutos FC de Mbouda hanno trovato il modo di spronare i giocatori della squadra per dare di più in campo. Come? Pagando ogni singolo calciatore prima della partita

Il video sta già facendo il giro dei social. Il Bamboutos FC de Mbouda è un club militante nel massimo campionato del Camerun, Elite One. In questo inizio di stagione la squadra ha raccolto 4 punti in 3 giornate, vincendo 2-0 nell'ultimo match disputato contro l'Aigle Royal DU Moungo. (Fonte Video Account X Griffe 2 FOOT)