Il portiere del Barcellona allena i riflessi attraverso un metodo di allenamento molto particolare

Negli ultimi anni assistiamo spesso ad allenamenti "particolari". L'ultimo che ci arriva è quello di Joan Garcia, portiere del Barcellona che si sta prendendo la scena anche a livello internazionale. L'estremo difensore spagnolo, come si vede nel video pubblicato dal club catalano sui suoi profili ufficiali, è concentratissimo mentre si allena con una... pallina da tennis! Anche attraverso queste nuove metodologie si può diventare punto di riferimento di una delle squadre più forti del mondo.