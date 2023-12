Buon compleanno a Klaus Fischer, che oggi mercoledì 27 dicembre compie 74 anni. Storico bomber dello Schalke, Fischer ha partecipato a 2 Mondiali con la Germania Ovest: nel 1978 e nel 1982. Giocò la finale del Bernabeu vinta dagli azzurri nel...

Eccolo in uno studio televisivo tedesco 8 anni fa, quando aveva 66 anni, a mostrare doti fisiche non comuni per l'età.