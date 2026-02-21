La One Piece mania dilaga: esultanza e cappello di paglia per Al-Ghannam

Da Lorenzo Simonelli per l'Atletica, passando per Antoine Griezmann a Julian Brandt del Borussia Dortmund: la One Piece mania dilaga sempre di più nello sport e nel calcio, abbracciando anche Al-Ghannam, giocatore dell'Al-Ettifaq che ha esultando...

Non solo ha sbloccato le marcature al 18' ma ha anche aiutato l'Al-Ettifaq a mettere la strada in discesa per il 4-3 contro l'Al-Fateh. Una serata speciale per Khalid Al-Ghannam che ha realizzato un'esultanza speciale per la sua rete: cappello di paglia come Luffy di One Piece e posa del Gear Second, una particolare mossa che il pirata utilizza per combattere i nemici più forti. Una celebrazione che è continuata anche dopo il match, quando ha ricevuto il premio di Mvp ancora con il cappello di paglia indossato, per un momento diventato fortemente iconico...e virale sul web! Video credits: Al-Ettifaq, Instagram