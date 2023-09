L'Al Nassr di Riad batte 4-3 in casa l'Al Ahli di Gedda: doppietta di CR7 per i vincitori, gol di Kessie per gli sconfitti

Dopo uno dei gol dell'Al Nassr, Sadio Manè monta in groppa all'avversario Roberto Firmino per esultare. Ma sono amici ed ex compagni di squadra nel Liverpool, per cui il brasiliano non se la prende...