League Two, Colchester sotto di un gol: rigore! E un pugno nello stomaco…

Quarta serie inglese, il Colchester United pericolante sta perdendo in casa contro il Tranmere Roves in zona tranquilla di classifica. L'arbitro assegna il rigore al Colchester e un difensore del Tranmere si becca un pugno nello stomaco...

Per il rigorista del Colchester United Noah Chilvers c'è stata la possibilità di festeggiare con il compagno di squadra Jayden Fevrier dopo aver segnato un rigore contro il portiere del Tranmere Rovers, Joe Murphy. Uno a uno finale ma in tema di colpi allo stomaco uno a zero per il Colchester...