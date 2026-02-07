Un nuovo modo di raccontare la partita dall'ESPN: così il commento si è trasformato in un canto per l'attaccante britannico

Il Leeds si impone per 3 a 1 sul Nottingham Forest, staccandolo di tre punti in classifica (rispettivamente in 16esima e 17esima posizione in Premier League). Partita che si è decisa nel cuore del primo tempo e all'inizio del secondo, mentre vano è stato il gol della bandiera di Lorenzo Lucca sul finale. Nei marcatori c'è anche Dominic Calvert-Lewin, il quale ha messo a segno il suo decimo gol in campionato con la maglia dei Peacocks. Alla rete dell'attaccante, il telecronista dell'emittente americana ESPN ha però annunciato il nome del calciatore in maniera più originale: intonando una canzoncina sulle note di "Bella Ciao".