Lima pazza di Messi, folla di tifosi per il numero 10 dell’Inter Miami

Un'accoglienza piuttosto calorosa quella riservata a Lionel Messi a Lima, capitale del Perù. Una folla entusiasta di tifosi ha aspettato all'aeroporto e fuori dall'hotel l'argentino, sbarcato in Perù per l'amichevole contro l'Universitario

Tutta Lima pazza di Messi. L'arrivo della "Pulce" ha mandato in visibilio tantissimi tifosi peruviani che hanno accolto il 10 dell'Inter Miami da vera star. Messi e compagni sfideranno in amichevole l'Universitario, un'occasione imperdibile per i tanti appassionati del posto di vedere da vicino il fenomeno argentino. (Fonte Video Account X Pase Filtrado - da Josué Chavez)