L’interista Paolo Rossi e quel derby del cuore con Pino Insegno “ladro di gol”

La rivelazione del comico friulano durante "Tintoria", il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone co-prodotto da The Comedy Club.

“A un derby del cuore, non so come, ho scartato Mastrota e mi sono avviato verso la porta – racconta Paolo Rossi –. Avevo Hodgson allenatore che mi chiese quanti scatti avevo ancora nelle gambe. Io risposi tre. Il problema è che quello era il quarto. Quindi io davanti alla porta ne vedevo due. Pensai: 'vabbè tiro'. Inciampo e la palla si alza e fa un pallonetto non voluto ed entra in porta. Io esulto e tutti mi abbracciano". All'improvviso il colpo di scena: “Ho alzato lo sguardo sul tabellone e vedo scritto Pino Insegno. Io poi ho rivisto nella registrazione, la palla è già entrata e lui l’ha colpita dentro a pochi passi dalla linea. Se non fosse stata per quella cosa di Pino Insegno, un gol a San Siro vale cinque grandi spettacoli che hai fatto“.