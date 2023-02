Lipsia, ecco come il tifoso raggiunge Haaland negli spogliatoi: è tutto su TikTok!

Dopo il pareggio tra Lipsia e Manchester City in Champions League, un tifoso si è intrufolato in campo ed è riuscito persino ad accedere al tunnel degli spogliatoi, dove lo hanno fermato, per provare a farsi una foto con Erling Haaland. E' una prova della violazione della sicurezza che esiste nei principali stadi di calcio europei.

In ogni caso, sembra che il fedele follower non abbia potuto ottenere l'immagine tanto attesa con il suo idolo, perché, come è possibile intravedere nel suo video TikTok, un operatore lo afferra con un braccio quando è già all'interno dello spogliatoio. Poi, il video finisce, quindi probabilmente si è dovuto fermare prima dei tafferugli con gli agenti, che, presumibilmente, gli hanno intimato di allontanarsi.