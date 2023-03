Lo paragonano a Rudiger: Gertruida rinnova il sabato e decide il derby d’Olanda alla domenica

Lutsharel Geertruida, classe 2000, ha rinnovato il contratto nel sabato precedente il Klassieker olandese fra Ajax e Feyenoord, la seconda contro la prima...Sul 2-2 al minuto 86, suo il gol della vittoria del Feyenoord...

Il Feyenoord vince il Classico olandese 3-2 in casa dell'Ajax. Decisivo il gol di testa di Lutsharel Geertruida, festeggiato il giorno prima dai tifosi, all'allenamento pre-derby, per il suo prolungamento contrattuale. Lui è un difensore centrale forte fisicamente e rapido, bravo nell'uno contro uno ed attento in fase di marcatura. Impiegato talvolta anche come terzino destro, viene paragonato ad Antonio Rüdiger.