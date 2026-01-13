Il calciatore del Macclesfield Sam Heathcote è stato accolto da un'ovazione al suo ritorno alla Stamford Park, dove insegna educazione fisica

Sam Heathcote è tornato nuovamente alla Stamford Park Primary School dopo la clamorosa impresa di FA Cup, dove con il suo Macclesfield ha eliminato il Crystal Palace. Il calciatore, 28 anni, è infatti anche un insegnante di educazione fisica. Ad accoglierlo ci sono stati tutti i suoi piccoli alunni, evidentemente orgogliosi del loro professore (credits Instagram @stamfordparkprimaryschool)