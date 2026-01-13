derbyderbyderby calcio estero Macclesfield, Sam Heathcote torna dai suoi alunni dopo l’impresa in FA Cup

Il video

Macclesfield, Sam Heathcote torna dai suoi alunni dopo l’impresa in FA Cup

desc img
00:21
Luca Paesano
13 gennaio

Il calciatore del Macclesfield Sam Heathcote è stato accolto da un'ovazione al suo ritorno alla Stamford Park, dove insegna educazione fisica

Sam Heathcote è tornato nuovamente alla Stamford Park Primary School dopo la clamorosa impresa di FA Cup, dove con il suo Macclesfield ha eliminato il Crystal Palace. Il calciatore, 28 anni, è infatti anche un insegnante di educazione fisica. Ad accoglierlo ci sono stati tutti i suoi piccoli alunni, evidentemente orgogliosi del loro professore (credits Instagram @stamfordparkprimaryschool)