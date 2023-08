Messico, tensione Siviglia-Betis: fallaccio di Montiel scalda El Gran Derbi

Il Siviglia ha battuto il Betis 1-0 mercoledì a Guadalajara, Jalisco, nel primo derby sivigliano giocato fuori confine (gol al 92' di Youssef En-Nesyri).

Uno dei momenti più critici della gara si è verificato al 33', dopo il duro tackle di Gonzalo Montiel su Luiz Henrique, che ha portato a una rissa tra le due formazioni, costringendo il guardalinee a intervenire e fare da paciere. La squadra Betis è subito corsa a rimproverare il difensore per questo gesto e sono volate scintille tra i giocatori. Non può essere e non lo sarà mai un'amichevole El Gran Derbi. E l'entrata del campione del mondo argentino, che va netto dritto sul brasiliano classe 2001, lo testimonia.