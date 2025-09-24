Milan, la particolare esultanza di Nkunku al primo goal in rossonero

Il Milan ieri sera ha vinto contro il Lecce in Coppa Italia per 3-0, godendosi anche la prima rete del neo acquisto Nkunku. Il francese ha preso dal calzettone un palloncino che ha gonfiato, raccogliendo poi gli abbracci dei compagni, per una...

Anche al Milan, Christopher Nkunku ha ripetuto la sua esultanza must che aveva proposto più volte al Chelsea: dopo la rete, ha preso dal calzettone un palloncino che poi ha gonfiato, tra abbracci e sorrisi con i compagni. L'aveva promesso già in conferenza stampa di presentazione, spiegando il perché di questo particolare momento. "L'esultanza con il palloncino è per mio figlio, da piccolo mi vedeva giocare a pallone ma non poteva usare ancora i palloni veri e allora gliene gonfiai uno. Da allora gli piacciono tanto e quando segno lo dedico a lui", dichiarò nel primo giorno in rossonero. Video credits Milan, Instagram.