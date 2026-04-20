derbyderbyderby calcio estero Mourinho si prende il Derby Eterno e le telecamere: lo Special One mostra il suo simbolo
PORTOGALLO
Mourinho si prende il Derby Eterno e le telecamere: lo Special One mostra il suo simbolo
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Il solito Mou che fa impazzire il web: così il tecnico si prende il derby tra Benfica e Sporting
Quando arrivano le partite che contano esce fuori tutto il peso da "mentalista" del tecnico portoghese. Così José Mourinho vince il derby di Lisbona con il suo Benfica, con un gol al 93esimo che porta le Augias lusitane al secondo posto in campionato. Una vittoria che porta la firma dello Special One, il quale al triplice fischio cerca le telecamere. Con un gesto, Mou fa impazzire il web: prima indica il suo marchio sul maglione, poi la testa. Credits video: "sport tv" su X