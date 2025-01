Quando si tratta del Superclásico tra Club Nacional e Peñarol c'è sempre poco di amichevole. Non fa eccezione l'ultima gara disputata, vinta dai primi e culminata con il cartellino rosso a Javier Méndez degli Aurinegros per una reazione violenta

L'ultima gara amichevole disputata tra Club Nacional e Peñarol è terminata con una mega rissa finale. Nel Superclásico di Montevideo i Bolsos hanno avuto la meglio battendo gli Aurinegros 3-1. Il terzo gol del Nacional è stato festeggiato in campo con troppa euforia dal 16enne Alexander dos Santos, che è andato a festeggiare con i suoi compagni e ad esultare davanti ai tifosi avversari. Il difensore del Peñarol, Javier Méndez, non ci ha visto più e ha colpito a tradimento il classe 2008 strattonandolo per il collo. E, ovviamente, è stato espulso dall'arbitro. (Fonte Video Account X SportsCenter)