Come non passare inosservato, Nahitan Nandez lo ha fatto nel modo giusto. L'ex Cagliari si è infatti presentato all'allenamento con la sua squadra, l'Al-Qadsiah, a bordo di un camion di lusso personalizzato del valore di oltre 200.000 dollari...

Una maniera sobria per presentarsi all'allenamento. Nandez, dall'estate scorsa in Arabia Saudita all'Al-Qadsiah dopo cinque stagioni passati al Cagliari, ha pubblicato questo curioso video sui social, che ovviamente è diventato subito virale. Perché non è certo cosa da tutti i giorni presentarsi all'allenamento con un veicolo di questo genere, soprannominato "Il Mostro". (Fonte Video Account X SportsCenter)